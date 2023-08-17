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Бубка завершує 22-річний період перебування у World Athletics після критики зв'язків із Росією

Український олімпійський чемпіон вважався наступником нинішнього президента організації.

Бубка завершує 22-річний період перебування у World Athletics після критики зв'язків із Росією
Сергей Бубка
Фото: noc-ukr.org

Сергій Бубка, який вважався наступником президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) Себастьяна Коу, залишить організацію після більш ніж 20-річної перебування, повідомляє insidethegames.biz.

Рішення Героя України та золотого призера Олімпійських ігор 1988 року в Сеулі у стрибках із жердиною більше не балотуватися на Всесвітньому легкоатлетичному конгресі було прийнято після критики на його адресу в Україні.

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Нагадаємо, у жовтні минулого року Бубка пішов з посади президента Національного олімпійського комітету України після 17 років перебування на цій посаді.

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