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Усик висловився про бій Ф'юрі та Нганну

"Фігня, неймовірна афера".

Усик висловився про бій Ф'юрі та Нганну
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Фото: fightnews.info

Володарь титулів у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (20-0, 13 KO) висловився про бій чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Фьюрі та бійця ММА Френсіса Нганну.

За словами українського чемпіона, цей поєдинок схожий на аферу.

"Фігня. Нічого не думаю про цей бій. Це неймовірна афера. Нічого не думаю про це, про жадібне пузо (Ф'юрі, - прим. LB.ua) - теж. Мені байдуже.

Хотілося б, звісно, побоксувати з Ф'юрі. Але мені здається, що він трохи боїться", - наводить слова Усика ringpolska.

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При цьому, Олександр назвав боксера, якого він вважає найкращим незалежно від вагових категорій.

"Перший – це Теренс Кроуфорд, другий – Наоя Іноуе", – сказав Усик. 

Нагадаємо, бій Ф'юрі - Нганну відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.

Зазначимо, за словами колишнього претендента на титул у суперважкій вазі Дерека Чісори, Тайсон отримає за бій 50 млн доларів.

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