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Не довіряють Луніну: "Реал" підписав Аррісабалагу

Баск повертається до Іспанії.

Не довіряють Луніну: "Реал" підписав Аррісабалагу
Кепа Аррісабалага
Фото: EPA/UPG

"Реал" на своєму офіційному сайті оголосив про підписання голкіпера "Челсі" Кепи Аррісабалагі.

28-річний баск підписав контракт із "Королівським клубом" на правах річної оренди без права викупу.

Нагадаємо, Кепа грав за "Челсі" з літа 2018 року. Минулого сезону він провів за "синіх" 39 матчів, із них 12 "сухих", пропустив 45 м'ячів.

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Зазначимо, що "Реал" підписав іспанського голкіпера на заміну Тібо Куртуа, який вибув майже до кінця сезону.

Таким чином, Аррісабалага складе конкуренцію українцю Андрію Луніну, який у стартовому матчі Ла Ліги отстояв на нуль у протистоянні з рідним клубом Аррісабалагі "Атлетиком" із столиці Країни Басків Більбао – 2:0.

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