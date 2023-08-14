Не довіряють Луніну: "Реал" підписав Аррісабалагу

"Реал" на своєму офіційному сайті оголосив про підписання голкіпера "Челсі" Кепи Аррісабалагі.

28-річний баск підписав контракт із "Королівським клубом" на правах річної оренди без права викупу.

Нагадаємо, Кепа грав за "Челсі" з літа 2018 року. Минулого сезону він провів за "синіх" 39 матчів, із них 12 "сухих", пропустив 45 м'ячів.

Зазначимо, що "Реал" підписав іспанського голкіпера на заміну Тібо Куртуа, який вибув майже до кінця сезону.

Таким чином, Аррісабалага складе конкуренцію українцю Андрію Луніну, який у стартовому матчі Ла Ліги отстояв на нуль у протистоянні з рідним клубом Аррісабалагі "Атлетиком" із столиці Країни Басків Більбао – 2:0.