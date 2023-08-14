Збірна України з баскетболу достроково вийшла у плей-оф пре-кваліфікації на Олімпіаду-2024

Українці та турки гарантували собі перші два місця у відбірковій групі.

Чоловіча збірна України з баскетболу достроково забезпечила собі місце у півфіналі плей-оф пре-кваліфікації на Олімпіаду-2024.

У своєму другому матчі групи українці обіграли Ісландію (82:69), а Туреччина перемогла Болгарію (104:66) в іншому поєдинку квартету.

Українці та турки стали недосяжними для своїх суперників, гарантувавши собі перші два місця та участь у плей-оф пре-кваліфікації.

Завтра Україна й Туреччина в очному поєдинку визначать переможця групи, але результат цього протистояння вже ніяк не вплине на подальшу участь обох збірних у турнірі.

Для виходу в олімпійський кваліфікаційний турнір потрібно виграти плей-оф пре-кваліфікації, що стартує з півфіналу.