Україна опустилася на 15 місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Напередодні завершився тиждень кваліфікаційних раундів футбольних єврокубків.

Два представники України – "Дніпро-1" та "Динамо" виступили невдало. Дніпряни програли на виїзді празької "Славії" (0:3), а кияни в Салоніках – "Арісу" (0:1), що, природно, не додало балів в українську скарбничку таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Україна (25,000 бала) опустилася на 15 місце, пропустивши Норвегію (25,250).

Зазначимо, у Лізі конференцій норвезькі "Буде-Глімт" та "Русенборг" свої матчі виграли відповідно у вірменського "Пюніка" (3:0) та шотландського "Хартса" (2:1), а ось "Бранн" – програв португальській "Арокі" (1:2).

Додамо, що 15-й рядок у таблиці коефіцієнтів ще дозволяє країні мати в єврокубках п'ять клубів. А ось із 16-го місця представництво від однієї країни зменшується на одну команду. Це місце зараз окупував Ізраїль із 24,625 балами.

Поточний рейтинг (впливає на розподіл путівок у сезоні 2025/26).