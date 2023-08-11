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Трубін офіційно став гравцем "Бенфікі"

Українець підписав з "орлами" 5-річний контракт.

Трубін офіційно став гравцем "Бенфікі"
Фото: ФК "Бенфіка"

Лісабонська "Бенфіка" на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з голкіпером "Шахтаря" та збірною України Анатолієм Трубіним.

Трансфер було здійснено за 10 млн. євро. Ще 1 млн може вирушити на рахунок українського колективу в якості бонусів.

Крім того, "гірники" зможуть розраховувати на 40% від суми у разі майбутнього перепродажу голкіпера.

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Контракт Трубіна з "орлами" розрахований до літа 2028 року. При цьому в ньому прописана клаусула в розмірі 100 млн євро.

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