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"Дніпро-1" "обмілів" до 0:3 у Празі

Дніпряни, граючи у більшості, не змогли досягти прийнятного результату.

"Дніпро-1" "обмілів" до 0:3 у Празі
Фото: "Дніпро-1"

Мінорний тренд "Дніпра-1" у єврокампанії цього сезону продовжився в Чехії.

У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Дніпро-1" зазнав розгромної поразки у Празі від місцевої "Славії" – 0:3.

Підопічні Олександра Кучера виявилися не готовими до серйозного протистояння із суперником.

Дубль словацького легіонера "Славії" Івана Шранця забезпечив пражанам комфортну перевагу до перерви - 2:0 - у "Дніпра-1" не виходило абсолютно нічого.

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Не допомогло гостям переламати перебіг поєдинку і вилучення у дебюті другого тайму у складі господарів центрбека Іго Огбу.

Більше того, на 81-й хвилині гол Конрада Валлема (3:0) унеможливив очну зустріч "Дніпра-1" із луганською "Зорею" у наступному раунді кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, на початку серпня "Дніпро-1" вилетів із Ліги чемпіонів у Лігу Європи.

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