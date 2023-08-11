Дніпряни, граючи у більшості, не змогли досягти прийнятного результату.

Мінорний тренд "Дніпра-1" у єврокампанії цього сезону продовжився в Чехії.

У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Дніпро-1" зазнав розгромної поразки у Празі від місцевої "Славії" – 0:3.

Підопічні Олександра Кучера виявилися не готовими до серйозного протистояння із суперником.

Дубль словацького легіонера "Славії" Івана Шранця забезпечив пражанам комфортну перевагу до перерви - 2:0 - у "Дніпра-1" не виходило абсолютно нічого.

Не допомогло гостям переламати перебіг поєдинку і вилучення у дебюті другого тайму у складі господарів центрбека Іго Огбу.

Більше того, на 81-й хвилині гол Конрада Валлема (3:0) унеможливив очну зустріч "Дніпра-1" із луганською "Зорею" у наступному раунді кваліфікації Ліги Європи.