У рамках першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА "Брюгге" українця Романа Яремчука розгромив ісландський "Акюрейрі" (5:1) та практично вирішив питання про вихід у наступний раунд турніру.

Поставив крапку у цьому поєдинку саме Яремчук - 27-річний форвард вийшов на поле одразу після перерви, а на 77-й хвилині відгукнувся на подачу з флангу в центр штрафного майданчика та в дотик ефектно переправив м'яч у ворота.

Roman Yaremchuk with the fifth!

Maxim De Cuyper with the assist!

📽️ @Qureshi_That pic.twitter.com/UmVaJy0rK4 — Football Report (@FootballReprt) August 10, 2023

Цей гол став для Романа першим в офіційному матчі за "Брюгге" з 19 жовтня минулого року, коли він відзначився у поєдинку чемпіонату Бельгії проти "Сент-Трюйдена" (3:0).