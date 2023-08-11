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Яремчук забив за "Брюгге" вперше за останні 10 місяців

Було розгромлено "Акюрейрі".

Яремчук забив за "Брюгге" вперше за останні 10 місяців
Роман Яремчук
Фото: clubbrugge.be

У рамках першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА "Брюгге" українця Романа Яремчука розгромив ісландський "Акюрейрі" (5:1) та практично вирішив питання про вихід у наступний раунд турніру.

Поставив крапку у цьому поєдинку саме Яремчук - 27-річний форвард вийшов на поле одразу після перерви, а на 77-й хвилині відгукнувся на подачу з флангу в центр штрафного майданчика та в дотик ефектно переправив м'яч у ворота.

Цей гол став для Романа першим в офіційному матчі за "Брюгге" з 19 жовтня минулого року, коли він відзначився у поєдинку чемпіонату Бельгії проти "Сент-Трюйдена" (3:0).

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