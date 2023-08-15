Калініна та Костюк різнопланово виступили на старті великого турніру в Цинциннаті

А Світоліна взагалі не вийшла на поєдинок.

У першому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США) експерша ракетка України Ангеліна Калініна (№28 WTA) обіграла китаянку Чжу Лінь (№47 WTA) – 6:3, 7:5.

Матч тривав 98 хвилин.

Це була третя очна зустріч тенісисток. Калініна повела - 2:1.

У другому колі Калініна зіграє з п'ятою ракеткою світу Онс Жабер із Тунісу.

Ще одна представниця України Марта Костюк (№32 WTA) не змогла подолати бар'єр першого кола, без шансів поступившись італійці Ясмін Паоліні (№43 WTA) – 2:6, 1:6.

Матч тривав 63 хвилини.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна не вийшла на корт у Цинциннаті через проблеми зі здоров'ям.