Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
ГоловнаСпорт

Чоловіча збірна України виграла етап Ліги націй з баскетболу 3x3 (U-23)

Змагання проходили у Бухаресті.

Чоловіча збірна України виграла етап Ліги націй з баскетболу 3x3 (U-23)
Фото: НОК

Чоловіча збірна України (U-23) стала переможцем заключного шостого етапу Ліги націй з баскетболу 3x3, що проходив у Бухаресті (Румунія), повідомляє sport.ua.

Артем Лопухов, Владислав Мустяца, Євгеній Сорочан та Ігор Сергеєв стартували з перемоги над Ірландією (12:10). Далі взяли гору в напруженому протистоянні з Латвією, доля якого вирішилася в овертаймі (19:17).

Внічию завершився й основний час фінального матчу синьо-жовтих проти Хорватії (20:20). Але в кінцівці вправнішими виявилися підопічні Дмитра Липовцева (22:21).

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Одна перемога є цього сезону й в активі жіночої команди України, яка виграла 4-й етап Ліги націй у Бухаресті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies