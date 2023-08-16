Чоловіча збірна України виграла етап Ліги націй з баскетболу 3x3 (U-23)

Чоловіча збірна України (U-23) стала переможцем заключного шостого етапу Ліги націй з баскетболу 3x3, що проходив у Бухаресті (Румунія), повідомляє sport.ua.

Артем Лопухов, Владислав Мустяца, Євгеній Сорочан та Ігор Сергеєв стартували з перемоги над Ірландією (12:10). Далі взяли гору в напруженому протистоянні з Латвією, доля якого вирішилася в овертаймі (19:17).

Внічию завершився й основний час фінального матчу синьо-жовтих проти Хорватії (20:20). Але в кінцівці вправнішими виявилися підопічні Дмитра Липовцева (22:21).

Одна перемога є цього сезону й в активі жіночої команди України, яка виграла 4-й етап Ліги націй у Бухаресті.