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Клеверлі під час візиту до Пекіна закликав Китай допомогти припинити війну Росії в Україні

Британський міністр закордонних справ закликав китайських чиновників дотримуватися зобов’язань щодо підтримки територіальної цілісності Києва.

Клеверлі під час візиту до Пекіна закликав Китай допомогти припинити війну Росії в Україні
Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі та міністр закордонних справ Китаю Ван І, 30 серпня 2023 рік
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі під час візиту до Пекіна закликав Китай допомогти припинити війну Росії в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Клеверлі закликав китайських чиновників дотримуватися своїх минулих зобов’язань щодо підтримки територіальної цілісності України.

Він прокоментував інформацію про те, що Путін відвідає Китай на запрошення останнього. Це стане першою закордонною поїздкою російського лідера після того, як його обвинуватили у воєнних злочинах.

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Міністр підкреслив, що жорстоке вторгнення РФ не може бути виправдане ні Москвою, ні десь ще.

Британія намагається покращити відносини, які були напруженими, зокрема, через придушення Китаєм демократичних активістів у Гонконзі та кризи між Вашингтоном і Пекіном. Відлига в американо-китайських стосунках відкриває шлях для Великої Британії. Цього тижня Пекін також відвідує міністр торгівлі США Джина Раймондо. Востаннє британський міністр закордонних справ відвідував Китай у 2018 році. Тоді посаду обіймав Джеремі Хант. 

Нагадаємо, британське міноборони підписало контракти на постачання засобів ППО в Україну на майже $115 млн. Один контракт підписали, зокрема, з норвезькою оборонною компанією Kongsberg.

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