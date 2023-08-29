Міністр закордонних справ Британії Клеверлі поїде завтра до Китаю

Це стане найвищим візитом британського міністра до КНР за останні п'ять років.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі здійснить завтра довгоочікувану поїздку до Китаю.

Про це пише Reuters.

Це є спробою нормалізації стосунків між країнами після років напруженості через проблеми безпеки та порушення прав людини у Гонконзі.

Клеверлі зустрінеться зі своїм китайським колегою Ван І, що стане найвищим візитом британського міністра до КНР за останні п'ять років.

Перед своїм приїздом до Китаю Клеверлі сказав, що було б помилкою намагатися ізолювати другу за величиною економіку світу. На думку міністра, потрібна співпраця у таких сферах, як зміна клімату, економічна нестабільність і розповсюдження ядерної зброї.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що розвиток відносин є “в спільних інтересах” народів обох країн. Після таємничого зникнення тодішнього міністра закордонних справ Китаю Цінь Ганга Клеверлі був змушений відкласти візит, запланований на липень.

Востаннє британський міністр закордонних справ відвідував Китай у 2018 році. Тоді посаду обіймав Джеремі Хант. Великобританія зробила серйозні зміни у своєму підході до Китаю за останнє десятиліття – від прагнення бути найбільшим прихильником країни в Європі до одного з найзапекліших критиків.

За часів колишнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона Британія критикувала придушення Китаєм свободи в Гонконзі та Сіньцзяні, заборонила Huawei використовувати британську мережу 5G і була розчарована тим, що Китай не розповів усієї правди про походження пандемії коронавірусу.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак, який зайняв цю посаду минулого року, у своїй першій великій зовнішній політичній промові сказав, що так звана “золота ера” відносин з Китаєм закінчилася. Але протягом останніх місяців відбулася низка візитів до країни посадовців нижчих рангів.

Нагадаємо, як повідомила група Єрмака-Макфола, основним постачальником деталей для російських дронів є Китай. На Пекін припадає припадає 67% поставок компонентів для російських безпілотників.