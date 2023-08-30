Військові Габону заявили про захоплення влади після президентських виборів

Група високопосадовців-офіцерів у Габоні заявила у середу про захоплення влади через кілька хвилин після того, як виборний орган центральноафриканської держави оголосив, що президент Алі Бонго виграв третій термін.

Про це пише Reuters.

Офіцери заявили в ефірі телеканалу Gabon 24, що вони представляють усі сили безпеки та оборони Габону. За їхніми словами, результати виборів було скасовано, всі кордони закрили, а державні установи розпустили.

Стрілянину можна було почути у столиці Лібревілі після заяви про повалення Бонго. Його сім'я вже понад півстоліття управляє країною, яка видобуває нафту та марганець.

Уряд Габона не прокоментував ситуацію. Місце знаходження Бонго не відомо, його востаннє бачили на голосуванні в суботу.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн заявила, що Париж, колонією якого був Габон, уважно стежить за ситуацією.

У разі успіху переворот стане восьмим у Західній та Центральній Африці з 2020 року. Останній відбувся у Нігері у липні. Офіцери також захопили владу в Малі, Гвінеї, Буркіна-Фасо та Чаді.

Нігер та інші країни Сахеля борються з ісламістськими повстанцями, які підірвали віру у демократичні уряди. Габон, розташований на південь від узбережжя Атлантичного океану, не стикається з такими ж проблемами, але переворот може стати ще однією ознакою відкату демократії в нестабільному регіоні.

Нагадаємо, Нігер дозволив збройним силам Малі та Буркіна-Фасо увійти на свою територію у разі нападу.