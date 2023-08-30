Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСвіт

Військові Габону заявили про захоплення влади після президентських виборів

Виборний орган центральноафриканської держави оголосив, що президент Алі Бонго виграв третій термін.

Військові Габону заявили про захоплення влади після президентських виборів
Виборі у Габоні, 26 серпня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Група високопосадовців-офіцерів у Габоні заявила у середу про захоплення влади через кілька хвилин після того, як виборний орган центральноафриканської держави оголосив, що президент Алі Бонго виграв третій термін.

Про це пише Reuters.

Офіцери заявили в ефірі телеканалу Gabon 24, що вони представляють усі сили безпеки та оборони Габону. За їхніми словами, результати виборів було скасовано, всі кордони закрили, а державні установи розпустили.

Стрілянину можна було почути у столиці Лібревілі після заяви про повалення Бонго. Його сім'я вже понад півстоліття управляє країною, яка видобуває нафту та марганець.

Підписуйтесь на наш Google News

Уряд Габона не прокоментував ситуацію. Місце знаходження Бонго не відомо, його востаннє бачили на голосуванні в суботу.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн заявила, що Париж, колонією якого був Габон, уважно стежить за ситуацією.

У разі успіху переворот стане восьмим у Західній та Центральній Африці з 2020 року. Останній відбувся у Нігері у липні. Офіцери також захопили владу в Малі, Гвінеї, Буркіна-Фасо та Чаді.

Нігер та інші країни Сахеля борються з ісламістськими повстанцями, які підірвали віру у демократичні уряди. Габон, розташований на південь від узбережжя Атлантичного океану, не стикається з такими ж проблемами, але переворот може стати ще однією ознакою відкату демократії в нестабільному регіоні.

Нагадаємо, Нігер дозволив збройним силам Малі та Буркіна-Фасо увійти на свою територію у разі нападу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies