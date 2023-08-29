Пентагон співпрацює з партнерами, аби скоротити термін укладання контрактів на нову допомогу Україні

США також збільшили виробництво ключових артилерійських снарядів, які найчастіше використовує наша держава.

Посадовець Пентагону з питань закупівель Вільям Лаплант заявив, що його офіс співпрацює з лідерами оборонно-промислової галузі, щоб скоротити час, необхідний для укладання контрактів на нову допомогу для України.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства оборони.

"І ці цифри справді падають", - сказав Лаплант.

Він зауважив, що оборонно-промислова база у США ефективно використовує всі доступні інструменти для використання тих можливостей, які необхідні Україні на полі бою, водночас керуючи ризиками для боєздатності Сполучених Штатів.

За словами чиновника, Міністерство оборони, як і раніше, віддане підтримці України в захисті від вторгнення Росії, зберігаючи при цьому військову готовність США.

Наразі адміністрація президента Джо Байдена виділила Україні понад 43 мільярди доларів на допомогу від початку російського вторгнення у лютому 2022 року. У виділених пакетах підтримки - понад 2000 зенітних систем Stinger, понад 10 000 протитанкових комплексів Javelin, понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів тощо.

Допомога була надана за рахунок скорочення існуючих запасів США та через Ініціативу щодо сприяння безпеці України. У відповідь на зусилля надання допомоги нашій державі Штати збільшили виробництво ключових артилерійських снарядів, які найчастіше використовує Україна.

Раніше цього місяця помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій Дуглас Буш заявив, що США на даний час виробляють 24 000 нових артилерійських снарядів на місяць і планують виробляти більш ніж 80 000 упродовж наступного року.

Нагадаємо, нині США оголосили про виділення нового пакету допомоги на $250 млн.

Також Штати планують постачати Україні касетні боєприпаси для реактивної артилерії.