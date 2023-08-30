Німеччина включила Грузію та Молдову до переліку безпечних країн

Таким чином Берлін хоче скоротити кількість прохань про притулок від цих країн, які майже завжди відхиляються.

Коаліційний уряд Німеччини в середу включив Грузію та Молдову до переліку безпечних країн походження, намагаючись скоротити кількість прохань про притулок від цих країн, які майже завжди відхиляються.

Про це пише Reuters.

Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт міністра внутрішніх справ Ненсі Фейзер. Цей крок означає, що заявки на надання притулку з цих країн можуть розглядатися швидше та призвести до швидшої депортації тих, хто відмовився.

За даними міністерства, у 2022 році та першій половині 2023 року було відхилено 99,9% заявок з обох країн. Разом вони становлять понад десяту частину всіх відхилених заявок.

Близько 8 865 громадян Грузії та 5 218 громадян Молдови подали документи на отримання притулку в Німеччині минулого року.

Міністерство визначає безпечні країни походження як ті, де загалом немає страху перед державним переслідуванням і де держава захищає своїх громадян.