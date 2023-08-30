Британський парламент порушив політичне табу і вперше назвав Тайвань “незалежною країною”

Британський парламент вперше назвав Тайвань “незалежною країною” в офіційному документі, порушивши політичне табу під час візиту міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі до Китаю цього тижня.

Про це пише Politico.

Нове формулювання зазначено у доповіді, опублікованій у середу впливовим комітетом із закордонних справ Палати громад, ризикує викликати різку реакцію з боку Пекіна.

КНР вже давно заперечує державність Тайваню, наполягаючи на тому, що самоврядний демократичний острів є частиною його території. Лише 13 країн світу дипломатично визнають Тайбей замість Пекіна.

“Тайвань вже є незалежною країною під назвою Китайська Республіка. Тайвань має всі необхідні якості для державності, включно з постійним населенням, визначену територію, урядом і здатністю вступати у відносини з іншими державами − йому не вистачає лише більшого міжнародного визнання”, − йдеться у звіті.

У відповідь на доповідь офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь розкритикував його за “перестановку добра та зла та плутанину чорного та білого”.

“Китай закликає британський парламент дотримуватися принципу «одного Китаю»... і припинити надсилати неправильні сигнали тайванським сепаратистським силам, які виступають за незалежність", − сказав Ван.

З іншого боку, міністерство закордонних справ Тайваню подякувало Лондону за публікацію звіту.

Нагадаємо, востаннє британський міністр закордонних справ відвідував Китай у 2018 році. Тоді посаду обіймав Джеремі Хант. Велика Британія зробила серйозні зміни у своєму підході до Китаю за останнє десятиліття – від прагнення бути найбільшим прихильником країни в Європі до одного з найзапекліших критиків.

За часів колишнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона Британія критикувала придушення Китаєм свободи в Гонконзі та Сіньцзяні, заборонила Huawei використовувати британську мережу 5G і була розчарована тим, що Китай не розповів усієї правди про походження пандемії коронавірусу.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак, який зайняв цю посаду минулого року, у своїй першій великій зовнішній політичній промові сказав, що так звана золота ера відносин з Китаєм закінчилася. Але протягом останніх місяців відбулася низка візитів до країни посадовців нижчих рангів.