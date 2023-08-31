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Новим міністром оборони Британії став ексміністр енергетики Грант Шеппс. Він у першому ж дописі висловив підтримку Україні

Шеппс сказав, що для нього велика честь бути призначеним на цю посаду. 

Новим міністром оборони Британії став ексміністр енергетики Грант Шеппс. Він у першому ж дописі висловив підтримку Україні
Фото: відкриті джерела

Новим міністром оборони Великої Британії став колишній міністр енергетики Грант Шеппс. Про це повідомили в британському уряді.

Шеппс сказав, що для нього велика честь бути призначеним на цю посаду. Він віддав належне великому внеску, який зробив його попередник у оборону та глобальну безпеку Великої Британії.

Фото: The Times

У першому дописі після погодження на посаду Шеппс висловив підтримку Україні.

"Оскільки я приступив до роботи в Міністерстві оборони, я чекаю з нетерпінням на роботу з нашими хоробрими чоловіками і жінками зі збройних сил, які боронять нашу національну безпеку. Та продовження британської підтримки України в її битві проти путінського варварського вторгнення", – написав він.  

Попередній міністр оборони Бен Воллес подав у відставку декількома годинами раніше, але про його рішення кубло відомо з минулого місяця. Воллес був міністром оборони протягом чотирьох років, активно підтримував Україну та сприяв наданню ЗСУ сучасного озброєння. Декілька разів за час повномасштабної війни відвідував Київ. 

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