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Голови МЗС Росії та Туреччини обговорять у Москві постачання зерна

Постачання зерна профінансує Катар.

Голови МЗС Росії та Туреччини обговорять у Москві постачання зерна
Фото: EPA/UPG

Голови МЗС Росії та Туреччини, Сергій Лавров і Хакан Фідан, зустрінуться у Москві з приводу поставок зерна.

Про це повідомляє CNN.

“Лавров і Фідан обговорять альтернативи чорноморської зернової угоди, яка вже не діє”, - йдеться у повідомленні.

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Зустрічі у Москві заплановані на четвер і п'ятницю. Під час перемовин сторони обговорять постачання до Туреччини 1 млн тонн російського зерна за зниженою ціною. Цю угоду профінансує Катар. В подальшому зерно буде оброблено на турецьких підприємствах і відправлено “в найбільш нужденні країни”.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, перебуваючи з візитом в Україні 25 серпня, заявив, що інші рішення щодо експорту українського зерна, крім Чорноморської угоди, менш продуктивні.

Нагадаємо, голова Управління з координації санкцій США Джеймс О'Браєн заявив, що Сполучені Штати Америки бачать життєздатні маршрути для експорту українського зерна через територіальні води і по суші після виходу Росії із зернової угоди.

Також США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та сусідами Києва щодо альтернативних експортних маршрутів для експорту українського зерна.

Тим часом Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що йдуть до її портів та виходять із них.

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