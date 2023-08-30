У Польщі після спалаху хвороби легіонерів померло 14 людей

Чотирнадцять людей померли й понад 150 випадків зараження були підтверджені після спалаху легіонельозу – “хвороби легіонерів” у південно-східній Польщі.

Про це пише BBC.

Багато з тих, хто заразився, були доставлені до лікарні після виявлення спалаху минулого тижня.

У вівторок було виявлено дев'ять нових випадків.

Влада все ще перевіряє, як бактерія легіонела, яка викликає захворювання, потрапила у водопровід міста Жешув та його околиць. Розташування спалаху спочатку викликало занепокоєння, оскільки Жешув є центром військової та гуманітарної допомоги для України, а також тут сконцентрована велика присутність військових США.

“Ми не виявили жодної інформації про те, що ми маємо справу з диверсією”, – сказав телекомпанії Polsat News уповноважений уряду Польщі з питань інформаційної безпеки Станіслав Зарин.

За його словами, спецслужби хотіли виключити диверсію, враховуючи місце спалаху.

Хвороба легіонерів – це серйозна легенева інфекція, яка передається через вдихання крихітних крапель зараженої води, а не через вживання зараженої води. Це не заразно. Люди можуть заразитися під час прийняття душу, змивання води в туалеті або від системи кондиціонування повітря. Початкові симптоми можна сплутати з грипом, і люди старші 50 років і ті, чия імунна система ослаблена, особливо вразливі до захворювання. Хвороба лікується курсом антибіотиків.

Більшість загиблих були людьми похилого віку. Усі вони страждали іншими хронічними захворюваннями, включно з раком.Розслідування щодо встановлення причини спалаху триває. Початкові тестові зразки виявилися непереконливими щодо джерела бактерій.

У муніципальну систему водопостачання було додано додаткову кількість хлору для знезараження, і влада попередила мешканців про необхідність кип’ятити воду перед тим, як її пити.

Бактерію вперше виявили в 1977 році як причину спалаху важкої пневмонії в конференц-центрі Американського легіону у Філадельфії.

Нагадаємо, Центри США з контролю та профілактики захворювань відстежують нову лінію вірусу, що викликає COVID-19 і яка сильно мутувала.