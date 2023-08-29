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Учора Укренерго залучало аварійну допомогу з Румунії та Польщі

У понеділок був зафіксований новий літній рекорд споживання електроенергії. 

Учора Укренерго залучало аварійну допомогу з Румунії та Польщі
Фото: Укргідроенерго

28 серпня компанія Укренерго застосувала аварійну допомогу з Румунії та Польщі загальним обсягом 1 200 МВт-год через стрімке зростання споживання.

Про це Укренерго повідомляє у Facebook.

"28 серпня, був зафіксований новий літній рекорд – вечірній максимум споживання перевищив попередній показник 21 серпня на 1,2%. Це дуже високий показник, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Укренерго було вимушене для покриття попиту з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1 200 МВт-год.

"Аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів", – додали в Укренерго.

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Після аварійного ремонту в роботу повернулись два енергоблока теплових електростанцій, натомість в аварійний ремонт виведено один. Однак кількість блоків електростанцій в роботі обмежена, адже триває масштабна ремонтна кампанія.

У вівторок 29 серпня є імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини в ранкові та вечірні години загальним обсягом 1 638 МВт, з максимальною потужністю в окремі години до 336 МВт.

Повідомляється також, що 28 серпня були зафіксовані короткочасні відключення дією захисту трьох високовольтних ліній у північному, центральному та західному регіонах. Знеструмлення споживачів не було, зараз лінії працюють.

Нагадаємо, 16 серпня компанія Укренерго брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії потужністю 400 МВт щогодини через зростання споживання.

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