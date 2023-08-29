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Автобус із українцями потрапив у ДТП в Румунії

Поранення отримали 12 людей.

Автобус із українцями потрапив у ДТП в Румунії
Фото: Digi24

Ввечері 28 серпня автобус із українцями потрапив у ДТП в Румунії, в місті Неводарі.

Про це повідомляє Digi24

Автобус, в якому перебувало близько 40 пасажирів з України, зачепив обмежувач висоти.

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Внаслідок аварії шість дорослих доставлені до лікарні з травмами голови, а також рук та ніг. Ще 6 осіб отримали медичну допомогу на місці події, вони відмовились від госпіталізації.

Огляд постраждалих продовжується, на місці працюють рятувальники та медики.

Нагадаємо, ввечері 25 серпня автобус із українськими туристами в Італії, що поверталися додому, врізався у польську вантажівку-рефрижератор.

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