Ввечері 28 серпня автобус із українцями потрапив у ДТП в Румунії, в місті Неводарі.

Про це повідомляє Digi24.

Автобус, в якому перебувало близько 40 пасажирів з України, зачепив обмежувач висоти.

Внаслідок аварії шість дорослих доставлені до лікарні з травмами голови, а також рук та ніг. Ще 6 осіб отримали медичну допомогу на місці події, вони відмовились від госпіталізації.

Огляд постраждалих продовжується, на місці працюють рятувальники та медики.

Нагадаємо, ввечері 25 серпня автобус із українськими туристами в Італії, що поверталися додому, врізався у польську вантажівку-рефрижератор.