Ввечері 28 серпня автобус із українцями потрапив у ДТП в Румунії, в місті Неводарі.
Про це повідомляє Digi24.
Автобус, в якому перебувало близько 40 пасажирів з України, зачепив обмежувач висоти.
Внаслідок аварії шість дорослих доставлені до лікарні з травмами голови, а також рук та ніг. Ще 6 осіб отримали медичну допомогу на місці події, вони відмовились від госпіталізації.
Огляд постраждалих продовжується, на місці працюють рятувальники та медики.
Нагадаємо, ввечері 25 серпня автобус із українськими туристами в Італії, що поверталися додому, врізався у польську вантажівку-рефрижератор.