Серед потерплих є неповнолітні, деякі у важкому стані.

Увечері 25 серпня автобус із українськими туристами в Італії, що поверталися додому, врізався у польську вантажівку-рефрижератор, повідомляє ANSA.

ДТП сталося на трасі A4, яка пролягає від Венеції до Трієста. В автобусі перебувало близько трьох десятків пасажирів.

На місце події прибули рятувальники всіх командувань регіону, підняли вертоліт. Частина людей має легкі травми, водій і близько шести осіб, серед яких повідомляють про одну дитину, опинилися заблокованими у понівеченому транспорті.

Рятувальники спочатку звільнили чотирьох найбільш серйозно поранених, яких терміново доставили до відділень невідкладної допомоги. Двоє людей у критичному стані.

Дорогу перекрили для руху, щоб полегшити рятувальні роботи.

Наразі відомо про 15 потерпілих: двоє дорослих і жінка двоє неповнолітніх у важкому стані, десять мають легкі поранення.

Нагадаємо, цього місяця в Австрії потрапив в аварію автобус з польськими номерами. В результаті ДТП загинули четверо українців, серед них – двоє дітей.

Минулого місяця у Туреччині туристичний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, загинула український гід. 12 туристів отримали травми.