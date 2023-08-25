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Естонську прем'єрку закликають піти у відставку через російський бізнес чоловіка

За це виступають два місцеві великі видання і підтверджують результати соцопитувань.

Естонську прем'єрку закликають піти у відставку через російський бізнес чоловіка
Кая Каллас

Прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас закликають подати у відставку через російський бізнес чоловіка, передає Reuters.

Каллас зіткнулася з після появи інформації, що її чоловік є співвласником компанії Stark Logistics, яка продовжує свою діяльність у Росії, що воює з Україною.

Два велика естонські видання закликали прем'єрку піти у відставку. Postimees нині заявила у редакційній статті, що прем'єр-міністр ухилялася від відповідей на запитання.

Інше видання Eesti Paevaleht запропонувала Каллас подати у відставку, а потім отримати вотум довіри у парламенті.

З приводу скандалу Інститут соціальних досліджень провів два опитування громадської думки. Вони показали, що більшість респондентів підтримали відставку Каллас - 57% і 69% відповідно.

ERR повідомляє, що естонська міжнародна асоціація автоперевізників (ERAA) видала компанії Stark Logistics 60 дозволів на перевезення до Росії цього року. 2022 року було видано 245 таких дозволів. Арво Халлік сам не подавав ці заявки, але отримував у ERAA дозволи на перевезення як уповноважена особа.

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Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація, що президент Естонії Алар Каріс вимагає, аби Каллас роз’яснила ситуацію щодо підприємницької діяльності її чоловіка у РФ. Після цього буде оцінена серйозність ситуації та подальші дії щодо Каллас.

Того ж дня Каллас публічно прокоментувала ситуацію, підкресливши, що в її чоловіка немає бізнес-клієнтів із-поміж підприємств Російської Федерації. “Я, як і раніше, дотримуюся думки, що будь-яка торгівля і бізнес із Росією мають бути припинені, поки триває російське вторгнення на територію України”, – наголосила прем’єрка Естонії.

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