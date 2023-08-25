Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, кількість поранених зросла до 10 (оновлено)
Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, кількість поранених зросла до 10 (оновлено)
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
ГоловнаСвіт

Саркозі судитимуть за обвинуваченням у фінансуванні Лівією його передвиборної кампанії

Розгляд справи відбудеться у 2025 році.

Саркозі судитимуть за обвинуваченням у фінансуванні Лівією його передвиборної кампанії

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі постане перед судом у 2025 році за звинуваченнями в корупції та незаконному фінансуванні, пов’язаному з ймовірним фінансуванням Лівією його успішної президентської кандидатури у 2007 році.

Про це пише Reuters з посиланням на фінансову прокуратуру.

Саркозі, який залишається важливою фігурою у французькій політиці, хоча більше не займає жодної виборної посади, завжди заперечував звинувачення. “Немає навіть найменшого доказу”, − сказав він в інтерв’ю у 2018 році.

Консервативному колишньому президенту, який обіймав посаду з 2007 по 2012 рік, може загрожувати до 10 років в'язниці, якщо його визнають винним у цій справі. Він також є фігурантом інших судових справ.

Підписуйтесь на наш Google News

У цій він постане перед судом за обвинуваченнями у “приховуванні розтрати державних коштів, пасивній корупції, незаконному фінансуванні кампанії та злочинній змові”. Серед 12 інших, які постали перед судом, − колишня права рука Саркозі Клод Геан, його тодішній керівник відділу фінансування кампанії Ерік Верт і колишній міністр внутрішніх справ Бріс Ортефе.

Прокуратура повідомила, що перші слухання призначено на 7 березня 2024 року, а власне судовий розгляд має відбутися з 6 січня 2025 року до 10 квітня 2025 року.

68-річний Саркозі в травні програв апеляцію щодо обвинувачення у корупції та торгівлі впливом у 2021 році. Його команда юристів пообіцяла оскаржити це у вищому суді Франції.

Консервативного попередника Саркозі, покійного Жака Ширака, визнали винним у корупції в 2011 році, через чотири роки після того, як він покинув посаду.

Нагадаємо, у 2021 році суд у Парижі визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у порушенні закону при фінансуванні своєї передвиборчої кампанії в 2012 році та призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies