Саркозі судитимуть за обвинуваченням у фінансуванні Лівією його передвиборної кампанії

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі постане перед судом у 2025 році за звинуваченнями в корупції та незаконному фінансуванні, пов’язаному з ймовірним фінансуванням Лівією його успішної президентської кандидатури у 2007 році.

Про це пише Reuters з посиланням на фінансову прокуратуру.

Саркозі, який залишається важливою фігурою у французькій політиці, хоча більше не займає жодної виборної посади, завжди заперечував звинувачення. “Немає навіть найменшого доказу”, − сказав він в інтерв’ю у 2018 році.

Консервативному колишньому президенту, який обіймав посаду з 2007 по 2012 рік, може загрожувати до 10 років в'язниці, якщо його визнають винним у цій справі. Він також є фігурантом інших судових справ.

У цій він постане перед судом за обвинуваченнями у “приховуванні розтрати державних коштів, пасивній корупції, незаконному фінансуванні кампанії та злочинній змові”. Серед 12 інших, які постали перед судом, − колишня права рука Саркозі Клод Геан, його тодішній керівник відділу фінансування кампанії Ерік Верт і колишній міністр внутрішніх справ Бріс Ортефе.

Прокуратура повідомила, що перші слухання призначено на 7 березня 2024 року, а власне судовий розгляд має відбутися з 6 січня 2025 року до 10 квітня 2025 року.

68-річний Саркозі в травні програв апеляцію щодо обвинувачення у корупції та торгівлі впливом у 2021 році. Його команда юристів пообіцяла оскаржити це у вищому суді Франції.

Консервативного попередника Саркозі, покійного Жака Ширака, визнали винним у корупції в 2011 році, через чотири роки після того, як він покинув посаду.

Нагадаємо, у 2021 році суд у Парижі визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у порушенні закону при фінансуванні своєї передвиборчої кампанії в 2012 році та призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі.