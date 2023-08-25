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У британському парламенті вважають, що після смерті Пригожина дні Путіна − “лічені”

Російські олігархи та еліта більше не бачать у ньому “надійного гаранта” свого статусу.

У британському парламенті вважають, що після смерті Пригожина дні Путіна − “лічені”
Фото: EPA/UPG

Після смерті лідера вагнерівців Євгена Пригожина дні президента РФ Володимира Путіна − “лічені”. 

Про це Sky News заявив голова спеціального комітету оборони Палат громади парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд.

Еллвуд не згоден з оцінкою деяких аналітиків про те, що з очевидною смертю Пригожина “основна загроза Путіна тепер зникла з поля зору” і “російський президент може стати сильнішим”.

На його думку, усунення незгодних “у тому масштабі, який зараз робить Путін", показує, що "довіра до найближчого оточення Кремля зникла".

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Путін зараз “керує через страх, а не лояльність”. Особливо важливо, що російські олігархи та еліта більше не бачать у ньому “надійного гаранта” свого статусу.

“Можливо, Пригожин і мертвий, але шкоди завдано тому, що він відкрив завісу таємниці над тим, наскільки погано триває вторгнення Путіна в Україну”, − сказав Еллвуд.

Путін “глибоко принижений на декількох фронтах”, сказав він, додавши, що група “Вагнера” була “дуже грізним підрозділом” в Україні та однією з небагатьох компетентних російських бойових сил, а “тепер цього вже немає”.

“Коли російський лідер втрачає популярність серед еліт, російська історія показує, що його слабкість швидко і безжально використовується. І я підозрюю, що його замінять, можливо, не в короткостроковій перспективі, але м'яч безперечно вже у русі. Я підозрюю, що дні Путіна – «лічені»”, − сказав Еллвуд.

23 серпня увечері зʼявилася інформація про падіння літака, що може бути повʼязаним із "групою Вагнера" – так званою приватною військової компанією, широко використовуваною у війнах в Україні, Сирії та заворушеннях у Африці. Майже одразу почали публікувати дані, що на борту був і сам власник "ПВК" Євген Пригожин, який 23 червня влаштував невдалий заколот із походом на Москву через внутрішні протистояння з російським міноборони. Заколот завершився тим, що "вагнерівці" встигли збити декілька літаків та вертольотів російської армії, але в результаті Пригожин досяг якихось домовленостей із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком і похід на Москву було зупинено.

Увечері 23 серпня Росавіація підтвердила, що на борту літака був Пригожин, а також ще один ватажок найманців Уткін. З 10 осіб на борту не вижив ніхто. Тіла забрали на експертизу.  

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