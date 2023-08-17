Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
ГоловнаПолітика

Естонія та Литва приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Раніше до гарантій безпеки приєдналася Латвія.

Естонія та Литва приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
Кая Каллас
Фото: ЕРА/UPG

Естонія та Литва приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, опублікувавши спільний документ, підписаний прем’єр-міністрами трьох країн Балтії.

“Естонія разом з Литвою та Латвією приєднується до декларації G7 про підтримку України. Допомагатимемо Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС”, - написала Каллас.

У документі, зокреме, зазначається, що країни будуть підтримувати економічну стабільність та відбудову України, забезпечуватимуть реалізацію реформ, стійкість та просування на її європейському та євроатлантичному шляху. 

Зазначимо, що минулого тижня Латвія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. 

Нагадаємо, 15 серпня Північна Македонія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Загалом до декларації "Групи семи" приєдналися 15 країн.

12 липня члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies