Раніше до гарантій безпеки приєдналася Латвія.

Естонія та Литва приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, опублікувавши спільний документ, підписаний прем’єр-міністрами трьох країн Балтії.

“Естонія разом з Литвою та Латвією приєднується до декларації G7 про підтримку України. Допомагатимемо Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС”, - написала Каллас.

У документі, зокреме, зазначається, що країни будуть підтримувати економічну стабільність та відбудову України, забезпечуватимуть реалізацію реформ, стійкість та просування на її європейському та євроатлантичному шляху.

Зазначимо, що минулого тижня Латвія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Estonia, together with Lithuania and Latvia, joins the #G7 declaration of support for Ukraine.



We will keep helping #Ukraine until victory. We will support Ukraine on its path towards NATO and EU membership.



Full joint statement with @krisjaniskarins and @IngridaSimonyte ⬇️ pic.twitter.com/7xMErFKYWb — Kaja Kallas (@kajakallas) August 17, 2023

Нагадаємо, 15 серпня Північна Македонія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Загалом до декларації "Групи семи" приєдналися 15 країн.

12 липня члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.