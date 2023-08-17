Також його позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.

Мешканець Ізюма отримав 12 років тюрми за роботу у “поліції” окупантів.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 39-річного чоловіка в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.

Прокурори довели, що в середині червня 2022 року під час окупації м. Ізюм місцевий мешканець пішов на співпрацю із загарбниками. Він обійняв посаду так званого «поліцейського патрульно-постової служби» в «Ізюмському районному управлінні поліції», що створили окупанти.

Переважно засуджений займався охороною адміністративної будівлі псевдоправоохоронного органу у будні з 9 до 17 години та з 9 до 14 години у вихідні, а також вносив у спеціальний журнал дані про відвідувачів.

Крім зарплатні, так званий «поліцейський» отримував від окупантів гуманітарну і матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч російських рублів.

Після деокупації міста його викрили правоохоронці.

Під час судового розгляду чоловік свою вину не визнав і стверджував, що обійняв посаду «правоохоронця» під тиском — нібито російські військові погрожували йому насильством і фізичною розправою.

Нагадаємо, мешканка Бахмута отримала 9 років тюрми за те, що здавала ворогу геодані промислових об’єктів та шкіл. Протягом травня-червня минулого року 18-річна дівчина передавала представнику ФСБ дані про розташування підрозділів ЗСУ на території міста та його околиць.