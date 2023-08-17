“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський провів нараду щодо підготовки енергосистеми та ППО до зими

На селекторній нараді обговорили низку нагальних питань.

Зеленський провів нараду щодо підготовки енергосистеми та ППО до зими
Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення щоденної селекторної наради. 

“Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва. МЗС та МО отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також учасники селектору заслухали доповіді розвідки щодо тактичних і стратегічних планів противника, стану його ВПК. Також обговорювали підготовку енергосистеми та ППО до зими.

Крім того, йшлося про ліквідацію наслідків російських обстрілів цивільних об'єктів, евакуацію з Куп’янського району, допомогу постраждалим, будівництво нового житла на Херсонщині та Київщині.

Також обговорили функціонування зернового коридору. “Перший пішов. Готуємо наступні кроки”, - зазначив глава держави.

Нагадаємо, вчора з Одеси тимчасовим коридором для цивільних суден вирушило перше судно. Контейнеровоз “Joseph Schulte” під прапором Гонконгу вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України.

Також зазначимо, що, за даними британської розвідки, Україні вдалося зробити достатні запаси палива для проходження цієї зими в умовах війни. Зокрема, Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій. Також країні вдалося зробити значні запаси газу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies