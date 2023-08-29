Україна отримала від США гуманітарної допомоги на понад $2,6 млрд

За даними Держдепу, війна змусила понад п'ять мільйонів людей залишити свої будинки в Україні, а шість мільйонів покинуло територію своєї держави.

Уряд США надав понад 2,6 млрд доларів у вигляді гуманітарної допомоги, щоб підтримати українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії.

Про це йдеться на медіаплатформі Державного департаменту США ShareAmerica.

Підтримку спрямували на такі напрямки:

продовольство і прихисток;

медична допомога (зокрема, відновлення психічного здоров'я та психосоціальна підтримка);

доступ до питної води;

предмети першої необхідності.

Основну частину гуманітарної допомоги використовують всередині України, а понад 451 млн. доларів спрямували на задоволення потреб переселенців у Польщі, Молдові та інших сусідніх державах.

Гуманітарні програми США також підтримують ЮНІСЕФ, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародна організація з міграції та Всесвітня організація охорони здоров'я, а також інші установи, які працюють в Україні та сусідніх державах.

За даними Держдепу, війна змусила понад п'ять мільйонів людей залишити свої будинки в Україні, а шість мільйонів покинуло територію своєї держави.

Нова гуманітарна допомога буде різнобічною, пообіцяли в Державному департаменту.

Нагадаємо, під час візиту в Україну адміністраторки USAID Саманти Пауер було оголошено про 500 млн доларів гуманітарної допомоги Україні.

Тим часом ООН скорочує допомогу мільйонам потребуючим у світі через нестачу коштів - оперативні потреби становлять $20 млрд, вдалося зібрати лише близько $5 млрд.