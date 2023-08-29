Лісова пожежа у Греції стала однією з найбільших у Європі за останні роки

Лісові пожежі у Греції стали найсмертоноснішими в Європі цього літа, у той час, як хвилі спеки ставлять рекорди на всьому континенті.

Про це пише Reuters.

Зі займаннями борються сотні грецьких пожежників. Стихія забрала життя щонайменше 20 людей за останні 10 днів. Пожежа, яка почалася поблизу міста Александруполіс, неконтрольовано вирує в регіоні Еврос на північному сході Греції. Цьому сприяє штормовий вітер і висока температура. Усі загиблі жертви, крім однієї, були нелегальними мігрантами, які ховалися в лісі.

“Це визначення того, що ми називаємо мегапожежею”, − заявив на черговому брифінгу офіційний представник уряду Павлос Маринакіс.

Служба зі зміни клімату “Коперник”, яку підтримує Європейський Союз, повідомила, що пожежа на Евросі спалила понад 77 000 гектарів землі, що зробило її однією з найбільших у Європі за останні роки.

Законодавці обговорять наслідки руйнівних пожеж у парламенті у четвер. Греції допомагають рятувальники з Кіпру, Німеччини, Швеції, Болгарії та Словаччини.

Нагадаємо, у Греції поліція заарештувала 79 паліїв за підозрою у причетності до виникнення лісових пожеж, що спустошують країну.