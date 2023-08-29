CША можуть продати Японії ракети великої дальності на понад $100 млн

Це перший випадок, коли Вашингтон схвалив продаж ракет Токіо.

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Уряд США схвалив потенційний продаж Японії крилатих ракет великої дальності та супутнього обладнання на суму понад 100 мільйонів доларів.

Про це пише NHK.

Уряд повідомив Конгрес про план продажу Токіо ракет збільшеної дальності JASSM-ER “повітря-поверхня”, які встановлюються на винищувачі. Дальність дії ракет становить понад 900 кілометрів.

Це перший випадок, коли Вашингтон схвалив продаж ракет Японії.

Японія запросила закупівлю до 50 ракет орієнтовною вартістю 104 мільйони доларів.

“Уряд заявляє, що запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, покращивши безпеку їхнього головного союзника”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Токіо надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд.