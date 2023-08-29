У Сирії другий тиждень тривають антиурядові протести. Люди закликають Асада піти у відставку

Люди вийшли на протести через зростання цін та корупцію.

У Сирії вчора почався другий тиждень масових антиурядових протестів та страйків. Вони охопили контрольовані урядом райони на півдні країни, і демонстранти все частіше виступають із закликами до усунення президента Асада, пише The Guardian.

Учора в південному місті Сувейда мітингарі перекрили провінційні дороги. Сувейда залишається під контролем уряду після повстання 2011 року та є домівкою для більшої частини друзської меншини.

На центральній площі зібралися декілька сотень людей із друзськими прапорами. Вони скандували "хай живе Сирія" і заклики "геть Асада". У місті Мелх на сході провінції Сувейда активісти увірвались у будівлю правлячої партії Баас. Один із протестувальників пояснив, що вони націлилися на будівлю через її роль у придушенні попередніх протестів, повʼязаних зі здорожчання вартості постачання води та електроенергії.

Протести, викликані зростанням цін на пальне та обуренням економічною корупцією та безгосподарністю, швидко переросли в антиурядові демонстрації, включаючи неодноразові заклики до Асада піти. Демонстрації постійно зростають на півдні Сирії.

У Сувейді люди тримали плакати з посиланням на резолюцію Ради Безпеки ООН із вимогою створення перехідного уряду або із закликом звільнити тисячі людей, які були насильно викрадені сирійськими силами безпеки після того, як 12 років тому країну вперше охопили протести.

Цього літа сирійський фунт впав до історичного мінімуму – майже до 15 000 за долар на чорному ринку. З кінця минулого року він подешевшав у три рази.

Уряд майже не коментує протести, за винятком глави штату з питань примирення Омара Рахмуна, який звинуватив мітингарі у тому, що вони є каналом для екстремістських груп.

Дамаск звинувачує у красі своєї економіки західні санкції, упроваджені після документування воєнних злочинів режиму Асада та його ролі в наркоторгівлі.

На хвилі Арабської весни, що почалася в Тунісі в грудні 2010, у Сирії спалахнули громадянські конфлікти, що призвели до іноземної інтервенції. Протистояння в країні фактично триває вже 13 років. Є докази катувань і страт, масових убивств, використання хімічної зброї сирійським режимом. За деякими даними, знищеними можуть бути близько 230 000 людей. Зокрема, за підтримки російської авіації убито близько 23 000 дітей.

Асад керує Сирією з 2000 року. Має проіранську політику в регіоні, зокрема щодо Ізраїлю. Режим Асада підтримує президент РФ. Докладно – в матеріалі LB.ua.