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Флорида і Куба готуються до тропічного шторму Ідалія

Шторм переросте в небезпечний ураган третьої категорії.

Флорида і Куба готуються до тропічного шторму Ідалія
Фото: EPA/UPG

Флорида і Куба готуються до тропічного шторму Ідалія, який, як очікується, переросте в небезпечний ураган третьої категорії.

Про це пише BBC з посиланням на Національний центр спостереження за ураганами (NHC).

Очікується, що Ідалія набере силу урагану, перш ніж досягти берега в Біг-Бенді у Флоридіа, у середу.Інший шторм, Франклін, може принести небезпечні для життя штормові хвилі на східне узбережжя США та Бермудські острови.

Сезон ураганів в Атлантиці наближається до свого піку.

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Франклін − перший великий ураган сезону, який триває з червня по листопад. Зараз це шторм категорії 4 зі швидкістю вітру 230 км/год, але очікується, що він ослабне сьогодні. Ураган уже спричиняє небезпечні для життя хвилі та розривні течії вздовж південно-східного узбережжя США.

Зараз Флорида зосереджена на Ідалії, а губернатор Рон ДеСантіс попереджає, що штат повинен підготуватися до “значних ударів” від цього шторму.

Президент Джо Байден затвердив надзвичайну декларацію штату у рамках підготовки до урагану.

Очікується, що шторм заллє західну Кубу опадами ззавишки 10–18 см та принесе небезпечні штормові нагони. У місті Пінар-дель-Ріо на Кубі діє попередження про ураган. У понеділок увечері Ідалія перебуває за 30 км на захід від Куби. Це змусило тисячі кубинців залишити міста на західному узбережжі острова. Жителі задраюють будинки та охороняють рибальські човни через сильний вітер та попередження про штормові нагони. Повені затопили невелике рибальське село Гуанімар на південь від Гавани.

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