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В Японії через збій зупинили роботу всі 14 заводів Toyota

З кібератакою це не повʼязують. 

В Японії через збій зупинили роботу всі 14 заводів Toyota
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В Японії через збій компʼютерної системи 29 серпня зупинили роботу всі 14 автомобільних заводів Toyota Motor Corp. З кібератакою збій не повʼязують, пише Japan Today.

Інші подробиці інциденту в корпорації поки не коментували. Представник Toyota повідомив у коментарі журналістам, що компанія продовжує вивчати причину проблеми.

"Чотирнадцять автомобільних заводів, що зачіпають 25 ліній, не можуть обробляти замовлення на запчастини через системний збій... На даний момент ми вважаємо, що це не кібератака", – сказав він. 

Поки не зрозуміло, коли саме може відновитися нормальне виробництво. Не повідомляється, чи постраждали заводи за кордоном.

Новина про зупинку роботи спричинила падіння акцій корпорації. 

Торік Toyota була змушена призупинити всі свої внутрішні заводи після того, як дочірня компанія зазнала кібератаки. Виробнича діяльність Toyota має величезний вплив на економіку Японії. 

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