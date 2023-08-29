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В Іраку повісили трьох осіб за причетність до вибуху автомобіля в Багдаді, після якого загинуло 300 осіб

Бомба вибухнула під час святкування Рамадану.

В Іраку повісили трьох осіб, засуджених за причетність до вибуху автомобіля в Багдаді, унаслідок якого у 2016 році загинуло понад 300 людей та сотні отримали поранення.

Про це пише BBC.

Бомба вибухнула, коли люди відпочивали вночі під час святого для ісламу місяця Рамадан.

Це був найбільш смертоносний окремий вибух у країні з часу вторгнення під керівництвом США у 2003 році. Угруповання “Ісламська держава” (ІД) взяло на себе відповідальність за вибух. 

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Страти провели в неділю або понеділок, повідомили в канцелярії прем'єр-міністра Мухаммеда Шіа аль-Судані. Імена страчених не названо.

Прем'єр-міністр повідомив сім'ям жертв, що “законне покарання у вигляді смертного вироку” було винесено стосовно "трьох головних злочинців, визнаних винними у причетності до терористичного вибуху".

3 липня 2016 року автомобіль, начинений вибухівкою, підірвали із багатолюдним торговим центром у Карраді, районі іракської столиці, де переважають мусульмани-шиїти. Багато жертв загинули внаслідок пожежі, що охопила будівлю після вибуху бомби. Міністр внутрішніх справ Мухаммед Габбан подав у відставку після вибуху.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецькі сили ліквідували ймовірного лідера угруповання ІДІЛ у Сирії.

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