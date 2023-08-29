Прем'єр Косова закликає налагодити відносини з Сербією до виборів у США

Сербії та Косово необхідно укласти угоду щодо відновлення відносин до того, як їхні союзники перемикнуть увагу на вибори в США та Європейському Союзі.

Про це заявив прем'єр-міністр Косово Альбін Курті, пише Bloomberg.

“Є відчуття терміновості виконання угоди та нормалізації відносин між Косово та Сербією, що сконцентровано на взаємному фактичному визнанні, найпізніше до весни наступного року”, − заявив він.

Під егідою посередників США та ЄС дві балканські країни домовились у березні про шлях до нормалізації відносин, аби просунутися до членства в ЄС. На зустрічі у Північній Македонії Курті та президент Сербії Олександр Вучич усно схвалили план, який зобов'язує обидві сторони поважати територіальну цілісність один одного.

Але через два місяці прогрес зупинився − після насильства на півночі Косова, де проживає більшість етнічних сербів країни. Протестувальники з громади зіткнулися з косовською поліцією та миротворцями НАТО після того, як Косово призначило мерами етнічних албанців, обраних на місцевих виборах, які бойкотувало сербське населення. Десятки людей отримали поранення.

Нагадаємо, Косово приєдналося до декларації про гарантії безпеки для України, які ухвалила "Група семи" на саміті у Вільнюсі.