ООН скорочує допомогу мільйонам потребуючим у світі через нестачу коштів

ООН скорочує продовольчу програму та виплати і допомогу мільйонам потребуючим у світі через нестачу коштів - на потреби організації надходить дуже мало пожертв.

Про це заявив заступник виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми Карл Скау, передає The Guardian.

Глобальні гуманітарні потреби і так перебувають на високому рівні, починаючи із 2021 року через пандемію, а потім - і через війну в Україні. При цьому фінансування скорочується, тож, як сказав Скау, "ми очікуємо, що 2024 рік стане ще жахливішим".

За його словами пожертвування впали приблизно вдвічі, оскільки гострий голод досяг рекордного рівня. Щонайменше у 38 із 86 країн, де працює ВПП, скорочення допомоги вже відбулося або планується найближчим часом. Йдеться про Афганістан, Сирію, Ємен та Західну Африку.

Карл Скау сказав, що оперативні потреби програми становлять 20 мільярдів доларів для надання допомоги всім, хто потребує. Організація прагнула отримати хоча б від 10 до 14 мільярдів доларів, що й було отримано агентством за останні кілька років. "Ми, як і раніше, прагнемо цього, але цього року ми отримали лише половину цієї суми, близько 5 мільярдів доларів", — зазначив заступник виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми.

Нагадаємо, відповідно до звіту ООН, за нинішніх темпів глобального прогресу у 2030 році 575 мільйонів людей все ще житимуть за межею бідності, а 84 мільйони дітей не будуть ходити до школи.

Нещодавно Франція закликала країни ООН сприймати війну в Україні як загрозу світового рівня.