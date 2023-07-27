Очільник Львівщини звернувся в прокуратуру і поліцію через інформацію про зниклу гумдопомогу від США

Йдеться про близько 10 тисяч аптечок IFAK.

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що звернувся до керівництва обласних прокуратури та поліції, щоб правоохоронці перевірили інформацію про начебто зниклу гуманітарну допомогу від США.

Як ідеться в дописі Козицького у соцмережах, цього тижня львівське видання опублікувало матеріал, у якому стверджує, що у Львові зникла партія гумдопомоги, зокрема близько 10 тисяч тактичних аптечок IFAK.

"Якщо факти, які виклали журналісти, підтвердяться, то винні мають бути притягнуті до відповідальності. Усі повинні усвідомлювати наслідки своїх дій. Особливо у воєнний час", - зазначив Козицький.

Нагадаємо, NGL.media писало, що загальна вартість зниклих аптечок становить 33,6 млн грн. Це була найдорожча частина із благодійного вантажу, яку наразі не можуть віднайти.

Минулого місяця Міністерство оборони та Держмитслужба повідомили, що за січень-травень 2023 року виявили понад 600 випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими.