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ЗСУ поступово рухаються вперед на півдні від Бахмута, − Маляр

На Куп’янському напрямку наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій.

ЗСУ поступово рухаються вперед на півдні від Бахмута, − Маляр
Фото: Анна Стешенко

Сили оборони поступово рухаються вперед на півдні від Бахмута.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки.

“Бої носять доволі жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь”, − зазначила урядовиця.

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Вона додала, що на півночі від Бахмута ЗСУ відбивають атаки ворога.

На Куп’янському напрямку противник атакує, намагається вибити українських захисників з пануючих висот. За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій.

На Лиманському напрямку в районі за сьогодні також відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу.

Нагадаємо, речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть засоби контрбатарейної боротьби, вражають цілі ворога артилерією.

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