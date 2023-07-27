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У РФ моряка звинуватили у тероризмі та шпигунстві на користь Києва

Нібито викрито його змову з метою скоєння “теракту” проти військового корабля Чорноморського флоту.

У РФ моряка звинуватили у тероризмі та шпигунстві на користь Києва
Фото: EPA/UPG

Росія заарештувала одного зі своїх моряків за підозрою у змові з метою скоєння “теракту” проти військового корабля Чорноморського флоту РФ.

Про це пише Reuters з посиланням на ФСБ.

Змова була нібито спрямована проти “корабля... озброєного високоточною зброєю”. Штаб Чорноморського флоту базується у Криму, який Росія анексувала в України у 2014 році.

У службі безпеці кажуть, що підозрюваного “завербувала українська розвідка” і його затримали із двома саморобними бомбами. Чоловіка також підозрювали у передачі державної таємної інформації Україні.

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Росія раніше висувала менш тяжкі звинувачення, такі як дезертирство проти деяких своїх військовослужбовців. Але звинувачення у тероризмі, державній зраді, розголошенні державної таємниці та незаконному зберіганні вибухових речовин, є виняткової тяжкості.

У заяві не було жодних додаткових подробиць.

Раніше в четвер державні ЗМІ країни-агресора цитували ФСБ, яка заявила, що двох можливих агентів української розвідки було засуджено російським судом до 15 років колонії суворого режиму за шпигунство.

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