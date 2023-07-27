Член військово-лікарської комісії вимагав гроші за рішення про непридатність до служби.

На Полтавщині правоохоронці затримали члена військово-лікарської комісії на отриманні 4 000 доларів хабаря, повідомили в обласній поліції.

Начальника хірургічного кабінету однієї з військових частин затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що член ВЛК вимагав та отримав неправомірну вигоду за ухвалення позитивного рішення про непридатність до військової служби.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Триває досудове розслідування у кримінальному проваджені, відкритому за ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України.

Санкція статті передбачає кримінальне покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру працівнику поліції і керівнику одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Донеччині за фактом одержання неправомірної вигоди.