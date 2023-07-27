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На Полтавщині хірург військового госпіталю погорів на хабарі

Член військово-лікарської комісії вимагав гроші за рішення про непридатність до служби.

На Полтавщині правоохоронці затримали члена військово-лікарської комісії на отриманні 4 000 доларів хабаря, повідомили в обласній поліції.

Начальника хірургічного кабінету однієї з військових частин затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Встановлено, що член ВЛК вимагав та отримав неправомірну вигоду за ухвалення позитивного рішення про непридатність до військової служби. 

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Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 

Триває досудове розслідування у кримінальному проваджені, відкритому за ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України.

Санкція статті передбачає кримінальне покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру працівнику поліції і керівнику одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Донеччині за фактом одержання неправомірної вигоди.

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