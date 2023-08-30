Війна незворотньо переміщається на територію Росії, – Подоляк про нічні удари по Пскову

"Ворог вже давно воює лише числом і лише в обороні".

Удари по російському Пскову вночі 30 серпня свідчать про те, що війна все більше переміщається на територію РФ. І цей процес є незворотнім.

Про це заявив у соцмережі Х (колишній Twitter) радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Війна переміщується на територію Росії і це неможливо зупинити. Процес є наслідком втраченої фронтової складової ворогом, який вже давно воює лише числом й лише в обороні. Зокрема йдеться й про відсутність реальних систем управління силами в регіонах, у том ж числі й ППО", – зазначив Подоляк.

На його думку, дивними виглядають заклики не завдавати ударів по території РФ. Адже Україна дотримується зобов'язання не використовувати зброю союзників для вищезгаданих цілей, а удари наносяться виключно в рамках принципів оборонної війни.

Радник голови ОП зазначив, що "російський диктатор Володимир Путін є непридатним для переговорів суб'єктом".

"Демонстративна ліквідація голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина підтверджує те, що голова Кремля не дотримується домовленостей й націлений виключно на ескалацію", – додав він.

Нагадаємо, цієї ночі відбулась найбільша атака дронів по території РФ. Найпотужнішого удару було завдано по військово-цивільному аеропорту в Пскові. Там знищені чотири літаки Іл-76, ще два літаки можуть бути пошкодженими.