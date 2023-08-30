Генпрокурор заявив про безпрецедентний рівень проведення спільних операцій усіма органами правопорядку

"Це один із наших спільних здобутків за цей рік".

За рік спільна злагоджена робота органів прокуратури та усіх органів правопорядку дала реальні позитивні результати.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін під час координаційної наради з керівниками правоохоронних органів.

"Протягом року ми бачили приклади спільної якісної роботи. Безпрецедентний рівень проведення спільних операцій: спільні операції НАБУ і СБУ, СБУ і ДБР, СБУ і БЕБ, Нацпол і НАБУ, Нацпол і СБУ. Ми працюємо в абсолютно різних конфігураціях. Але, я вважаю, це один із наших спільних здобутків за цей рік. Це те, на що ми маємо опиратися у майбутньому", – заявив Костін.

Він додав, що координація органів прокуратури та усіх органів правопорядку має одну єдину мету – посилення захисту прав людини під час російської агресії та закладення основ безпечного мирного життя в майбутньому.

Серед незмінних пріоритетів – забезпечення відповідальності Росії за воєнні злочини на національному та міжнародному рівні, протидія злочинам проти національної безпеки та боротьба з корупцією.

Нагадаємо, Андрій Костін підписав концепцію ініціативи "Прокурор громади". Суть проєкту в тому, що окремі прокурори в регіонах стануть прокурорами ОТГ. Їх визначать серед тих, хто вже працює на місцях. Для таких прокурорів проведуть додаткове навчання.