Британська оборонна компанія BAE Systems починає працювати в Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками транснаціональної компанії BAE Systems зі штаб-квартирою в Лондоні, яка веде діяльність у галузях виробництва зброї, безпеки та аерокосмічній сфері. Глава держави подякував генеральному директору компанії Чарльзу Вудберну та команді BAE Systems за візит і рішення відкрити своє представництво в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Ми високо цінуємо, коли приватні компанії в такий час відкривають свої офіси в нашій країні. Насамперед це дуже важливий сигнал підтримки нашого народу, українських громадян», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив, що озброєння виробництва BAE Systems, зокрема артилерійські системи L119 та M777, БМП CV90, вже активно діє в Україні, допомагає наближати перемогу в протистоянні з російським агресором та отримує надзвичайно схвальні відгуки українських військових.

За його словами, Україна прагне бути співтворцем нової дієвої системи європейської та світової безпеки, що неможливо без потужного оборонно-промислового комплексу. Для його побудови Україна хоче залучати провідні оборонні компанії з країн-союзників.

За підсумками зустрічі в присутності Президента України та гендиректора BAE Systems було підписано Угоду про співпрацю з локалізації виробництва озброєнь BAE Systems між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та BAE Systems.

Також було підписано Рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119 між Міністерством оборони України та BAE Systems.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що українська "оборонка" даватиме більший результат. Країна максимально збільшує обсяги виробництва зброї.

Зазначимо, восени в Україні відбудеться міжнародний форум оборонної промисловості. До участі у форумі запрошені сотні виробників зброї.