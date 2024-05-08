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Литва готова відправити свої війська в Україну із навчальною місією

Відповідний крок уже погоджений Сеймом.

Литва готова відправити свої війська в Україну із навчальною місією
Інґріда Шимоніте
Фото: Пресслужба КМУ

Литва готова відправити своїх військових в Україну з навчальною місією для допомоги із тренування українських військових. Парламент країни дав на це дозвіл. 

Про це сказала в коментарі Financial Times прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте, передає ZN.UA.

Литовська прем’єрка уточнила, що Київ поки що не звертався з відповідним проханням.

За словами Шимоніте, Росія буде вважати це провокацією, однак, якщо зважати на реакцію РФ, то в Україну нічого би не відправляли.

"Якби ми просто думали про реакцію Росії, то ми не могли б нічого відправляти. Кожного другого тижня ви чуєте, що когось підірвуть ядерною зброєю", – сказала вона.

На думку політикині, Росія не застосує ядерну зброю, оскільки це призведе до радіоактивного забруднення і її території."Здебільшого вітри дмуть із заходу на схід", – зауважила вона.

За словами Шимоніте, Росія посилює атаки на українську цивільну інфраструктуру, таку як електростанції, школи та лікарні, оскільки прагне спровокувати нову хвилю міграції людей з України через відсутність базових комунальних послуг.

  • На початку травня президент Франції Емманюель Макрон допустив введення військ в Україну у разі прориву фронту Росією. Перед тим у лютому цього року він вже робив схожу резонансну заяву. Тоді він сказав, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ.
  • Більшість країн ЄС уже заявили, що про допомогу Україні їхніми військами навіть мови не може бути, однак деякі країни, як Естонія, не такі категоричні. Прем'єрка Кая Каллас зазначила, що західним лідерам не можна виключати відправлення наземних військ в Україну.
  • Президент Чехії Петр Павел за тиждень після зустрічі із президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що війська НАТО могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, оскільки це не порушувало б жодних міжнародних правил. Він нагадав, що після нападу Росії на Крим і Донецьку та Луганську області натівські інструктори працювали на території України.
  • Пізніше Зеленський пояснив, що пропозиція відправити військових НАТО стосувалася тренувальних місій інструкторів, а не армій.
  • За даними LB.ua, про можливість відправки іноземних військ в Україну в ЄС дискутують вже деякий час, але поки що йдеться лише про можливість надання невідкладної допомоги у разі якоїсь критичної для України ситуації на фронті. Більше про це – у матеріалі LB.ua "Чи прийдуть війська членів НАТО на український фронт і до чого тут Орбан".
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