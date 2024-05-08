Литва готова відправити свої війська в Україну із навчальною місією

Литва готова відправити своїх військових в Україну з навчальною місією для допомоги із тренування українських військових. Парламент країни дав на це дозвіл.

Про це сказала в коментарі Financial Times прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте, передає ZN.UA.

Литовська прем’єрка уточнила, що Київ поки що не звертався з відповідним проханням.

За словами Шимоніте, Росія буде вважати це провокацією, однак, якщо зважати на реакцію РФ, то в Україну нічого би не відправляли.

"Якби ми просто думали про реакцію Росії, то ми не могли б нічого відправляти. Кожного другого тижня ви чуєте, що когось підірвуть ядерною зброєю", – сказала вона.

На думку політикині, Росія не застосує ядерну зброю, оскільки це призведе до радіоактивного забруднення і її території."Здебільшого вітри дмуть із заходу на схід", – зауважила вона.

За словами Шимоніте, Росія посилює атаки на українську цивільну інфраструктуру, таку як електростанції, школи та лікарні, оскільки прагне спровокувати нову хвилю міграції людей з України через відсутність базових комунальних послуг.