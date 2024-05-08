У Польщі затримали російського дезертира

У Польщі затримали 41-річного російського військового-дезертира, який намагався потрапити в країну через білоруський кордон.
Про це пише RMF24.
"Дезертира з армії Володимира Путіна затримали підляські прикордонники одразу після того, як він перетнув білоруський кордон", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що затриманий був у цивільному та без зброї.
"Усе вказує на те, що він намагався нелегально потрапити до нашої країни через Білорусь, прямо з українського фронту", – йдеться у повідомленні.
За даними видання, у затриманого виявили російські військові документи, зокрема контракт з армією про участь у військових діях проти України.
Щоб потрапити на Захід, росіянин намагався скористатися каналом міграції, організованим режимом Олександра Лукашенка, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії.
Зараз дезертира зараз ретельно перевіряють польські служби .
Поки що підляться прикордонна служба не прокоментувала затримання.
- Нещодавно розвідка повідомила, що із окупаційної армії Росії масово тікають непальські найманці, закріплені за військовою частиною 29328 зс РФ. Причинами дезертирства є величезні втрати у "м’ясних штурмах", жорстоке ставлення польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також ― невиплата обіцяних грошей.
- Загалом у Росії фіксують рекордні показники дезертирства та запитів на притулок у західних країнах. У березні 2024 року російські військові суди оголосили вироки 684 військовослужбовцям російських збройних сил за дезертирство. Загальна кількість таких справ після “часткової” мобілізації у вересні 2022 року становить 7400.
- Тим часом російське керівництво змушує солдатів, у яких закінчився контракт укладати новий, якщо ті хочуть йти у відпустку. А тих, хто втікає – відправляють назад на фронт у складі "загонів загубників".