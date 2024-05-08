У Польщі затримали російського дезертира

У Польщі затримали 41-річного російського військового-дезертира, який намагався потрапити в країну через білоруський кордон.

Про це пише RMF24.

"Дезертира з армії Володимира Путіна затримали підляські прикордонники одразу після того, як він перетнув білоруський кордон", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманий був у цивільному та без зброї.

"Усе вказує на те, що він намагався нелегально потрапити до нашої країни через Білорусь, прямо з українського фронту", – йдеться у повідомленні.

За даними видання, у затриманого виявили російські військові документи, зокрема контракт з армією про участь у військових діях проти України.

Щоб потрапити на Захід, росіянин намагався скористатися каналом міграції, організованим режимом Олександра Лукашенка, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії.

Зараз дезертира зараз ретельно перевіряють польські служби .

Поки що підляться прикордонна служба не прокоментувала затримання.