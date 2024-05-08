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TikTok подав у федеральний суд позов проти закону про заборону

Компанія ByteDance вважає, що підписаний Джо Байденом документ порушує свободу слова.

TikTok подав у федеральний суд позов проти закону про заборону
Фото: EPA/UPG

Китайська корпорація ByteDance, якій належить соціальна мережа TikTok, подала позов до федерального Апеляційного суду Сполучених Штатів, вимагаючи скасувати закон щодо можливої заборони їхнього популярного сервісу в країні.

Як пише Reuters, компанія оскаржуватиме прийнятий Конгресом та підписаний президентом Джо Байденом документ, який вимагає від неї продати TikTok до січня 2025 року - інакше соцмережа буде заблокована у США.

ByteDance переконані, що це рішення порушує Першу поправку до американської Конституції, яка гарантує свободу слова. У позові йдеться про те, що це перший випадок в історії, коли парламент США застосовує постійну загальнонаціональну заборону проти конкретної платформи висловлення думок та поглядів. "Такий крок змусить замовкнути 170 мільйонів американців, які використовують унікальний спосіб спілкування в TikTok", - стверджують адвокати китайської корпорації.

Вони також переконані, що продаж соцмережі "не є можливим ні комерційно, ні технологічно, ні юридично". 

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