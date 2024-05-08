TikTok подав у федеральний суд позов проти закону про заборону

Китайська корпорація ByteDance, якій належить соціальна мережа TikTok, подала позов до федерального Апеляційного суду Сполучених Штатів, вимагаючи скасувати закон щодо можливої заборони їхнього популярного сервісу в країні.

Як пише Reuters, компанія оскаржуватиме прийнятий Конгресом та підписаний президентом Джо Байденом документ, який вимагає від неї продати TikTok до січня 2025 року - інакше соцмережа буде заблокована у США.

ByteDance переконані, що це рішення порушує Першу поправку до американської Конституції, яка гарантує свободу слова. У позові йдеться про те, що це перший випадок в історії, коли парламент США застосовує постійну загальнонаціональну заборону проти конкретної платформи висловлення думок та поглядів. "Такий крок змусить замовкнути 170 мільйонів американців, які використовують унікальний спосіб спілкування в TikTok", - стверджують адвокати китайської корпорації.

Вони також переконані, що продаж соцмережі "не є можливим ні комерційно, ні технологічно, ні юридично".