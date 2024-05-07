Чотири нейтральні держави Європи хочуть розширити співпрацю з НАТО, - ЗМІ

Австрія, Ірландія, Швейцарія та Мальта направили спільного листа до НАТО щодо розширення співпраці з Альянсом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське видання Die Presse.
Зазначається, що чотири нейтральні держави Європи, яких об'єднують у групу WEP4 (Western European Partners), надіслали в НАТО листа ще у грудні минулого року.
У цьому листі зазначається, що ситуація з безпекою в Європі значно погіршилася і залишається нестабільною. Через це країни WEP4, які вже є "найближчими партнерами НАТО", хочуть посилити військову співпрацю з блоком, яка "набуває все більшого значення".
Відповідно, дипломати цих країн запропонували посилення співпраці, зокрема додаткові спільні військові навчання або "привілейований доступ до документів і розвідданих Альянсу".
Уточнюється, що МЗС Австрії у коментарі фактично підтвердило автентичність листа. При цьому МЗС Австрії зазначило, що ініціатива WEP4 зумовлена геополітичними змінами.
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