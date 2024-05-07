Чотири нейтральні держави Європи хочуть розширити співпрацю з НАТО, - ЗМІ

Ці країни запропонували посилення співпраці, зокрема додаткові спільні військові навчання або "привілейований доступ до документів і розвідданих Альянсу".

Австрія, Ірландія, Швейцарія та Мальта направили спільного листа до НАТО щодо розширення співпраці з Альянсом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське видання Die Presse.

Зазначається, що чотири нейтральні держави Європи, яких об'єднують у групу WEP4 (Western European Partners), надіслали в НАТО листа ще у грудні минулого року.

У цьому листі зазначається, що ситуація з безпекою в Європі значно погіршилася і залишається нестабільною. Через це країни WEP4, які вже є "найближчими партнерами НАТО", хочуть посилити військову співпрацю з блоком, яка "набуває все більшого значення".

Відповідно, дипломати цих країн запропонували посилення співпраці, зокрема додаткові спільні військові навчання або "привілейований доступ до документів і розвідданих Альянсу".

Уточнюється, що МЗС Австрії у коментарі фактично підтвердило автентичність листа. При цьому МЗС Австрії зазначило, що ініціатива WEP4 зумовлена геополітичними змінами.

Вірменія та НАТО погодили співпрацю на 2024 рік. Також сторони окреслили перспективи співпраці на 2025 рік.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським у Києві заявив, що Україна стане членом Альянсу, як тільки настане відповідний момент. Однак він не вірить, що це відбудеться в липні.