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Операція у Рафаху триватиме, доки ХАМАС не викорінять або не досягнуть угоди щодо заручників, - міністр оборони Ізраїлю

Ізраїль готовий йти на компроміси, щоб звільнити заручників.

Операція у Рафаху триватиме, доки ХАМАС не викорінять або не досягнуть угоди щодо заручників, - міністр оборони Ізраїлю
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант відвідав війська на південній частині кордону Гази.

Про це передає The Times of Israel.

Йоав Галлант пообіцяв, що операція в Рафаху “не припиниться, доки ХАМАС не буде знищено в цьому районі або перший заручник не повернеться до Ізраїлю”.

Він нагадав, що з району Рафаха “прибули вбивці, які пішли в Суфу, в Холіт і намагалися напасти на Ятед, Євул, Наве та інші місця”. 

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“Ми атакуємо і вбиваємо тих, хто вбивав наших дітей, це треба добре пам’ятати”, - наголосив міністр оборони.

Галлант зазначив, що Ізраїль готовий йти на компроміси, щоб звільнити заручників, але якщо цього варіанту немає, ЦАХАЛ розширить операцію на всю Газу.

“ХАМАС розуміє лише силу, тому ми посилимо наші дії, а військовий тиск призведе до того, що ми розгромимо організацію ХАМАС”, – запевнив міністр.

  • Уночі ЦАХАЛ бомбардував Рафах. До цього ЦАХАЛ скинув із авіації листівки з закликом до мешканців Рафаху евакуюватися. 

  • Нинішня фаза війни між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня – дня, коли терористи атакували ізраїльську територію і захопили заручників. За цей час між сторонами було одне тижневе перемир'я, під час якого вдалося звільнити частину заручників. Однак щонайменше сотні людей продовжують перебувати в полоні терористів. 

  • Переговори щодо нового припинення вогню тривають.

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