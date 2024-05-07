Операція у Рафаху триватиме, доки ХАМАС не викорінять або не досягнуть угоди щодо заручників, - міністр оборони Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант відвідав війська на південній частині кордону Гази.

Про це передає The Times of Israel.

Йоав Галлант пообіцяв, що операція в Рафаху “не припиниться, доки ХАМАС не буде знищено в цьому районі або перший заручник не повернеться до Ізраїлю”.

Він нагадав, що з району Рафаха “прибули вбивці, які пішли в Суфу, в Холіт і намагалися напасти на Ятед, Євул, Наве та інші місця”.

“Ми атакуємо і вбиваємо тих, хто вбивав наших дітей, це треба добре пам’ятати”, - наголосив міністр оборони.

Галлант зазначив, що Ізраїль готовий йти на компроміси, щоб звільнити заручників, але якщо цього варіанту немає, ЦАХАЛ розширить операцію на всю Газу.

“ХАМАС розуміє лише силу, тому ми посилимо наші дії, а військовий тиск призведе до того, що ми розгромимо організацію ХАМАС”, – запевнив міністр.

Ізраїль заявив про взяття під контроль контрольно-пропускного пункту Рафах з боку Гази.

Ізраїль ще декілька місяців тому анонсував наступ на Рафах, попри заклики його міжнародних партнерів не робити цього. Ізраїль стверджував, що наступ є неминучим і нібито необхідним для того, щоб остаточно побороти ХАМАС, лідери якого втекли до Рафаху.