Ізраїль скидає листівки мешканцям східного Рафаху зі закликом евакуюватися

“ЦАХАЛ незабаром буде діяти із застосуванням сили проти терористичних організацій у регіоні, де ви зараз мешкаєте”, кажуть у ЦАХАЛі.

Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року

Збройні сили Ізраїлю закликають до евакуації мешканців східного Рафаху, що є можливою прелюдією до атаки на південне місто Смуги Гази.

“ЦАХАЛ незабаром буде діяти із застосуванням сили проти терористичних організацій у регіоні, де ви зараз мешкаєте”, ‒ йдеться у повідомленні військових у телеграмі.

Вони закликали жителів східного району Рафаху їхати на північ до “розширеної гуманітарної зонипоблизу Хан-Юніса”. Армія оборони Ізраїлю, зокрема, розповсюджує відповідні листівки.

Цей крок був зроблений після того, як переговори про припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем у Каїрі зайшли в глухий кут. ХАМАС також убив трьох ізраїльських солдатів ракетним обстрілом у неділю на прикордонному переході Керем Шалом, пише Bloomberg.

Також Kan News, головний мовник Ізраїлю, заявив, що ЦАХАЛ готує наземну операцію в Рафаху.