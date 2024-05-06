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Ізраїль скидає листівки мешканцям східного Рафаху зі закликом евакуюватися

“ЦАХАЛ незабаром буде діяти із застосуванням сили проти терористичних організацій у регіоні, де ви зараз мешкаєте”, кажуть у ЦАХАЛі.

Ізраїль скидає листівки мешканцям східного Рафаху зі закликом евакуюватися
Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Збройні сили Ізраїлю закликають до евакуації мешканців східного Рафаху, що є можливою прелюдією до атаки на південне місто Смуги Гази.

“ЦАХАЛ незабаром буде діяти із застосуванням сили проти терористичних організацій у регіоні, де ви зараз мешкаєте”, ‒ йдеться у повідомленні військових у телеграмі.

Вони закликали жителів східного району Рафаху їхати на північ до “розширеної гуманітарної зонипоблизу Хан-Юніса”. Армія оборони Ізраїлю, зокрема, розповсюджує відповідні листівки.

Цей крок був зроблений після того, як переговори про припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем у Каїрі зайшли в глухий кут. ХАМАС також убив трьох ізраїльських солдатів ракетним обстрілом у неділю на прикордонному переході Керем Шалом, пише Bloomberg.

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Також Kan News, головний мовник Ізраїлю, заявив, що ЦАХАЛ готує наземну операцію в Рафаху.

  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньгу протягом кількох місяців заявляв, що цивільне населення Рафаху виселять перед нападом. У місті мешкає приблизно 1,4 мільйона людей, більшість з яких втекли туди після початку війни Ізраїлю та ХАМАС у жовтні.
  • Незрозуміло, скільки часу знадобиться для того, щоб більшість цивільних жителів виїхала. Ізраїльські офіційні особи приватно визнають, що це може зайняти тижні, тоді як США висловили сумніви, що це можна зробити безпечно.
  • Більшість арабських і багато європейських держав заявили, що Ізраїль не повинен атакувати Рафах, побоюючись, що це призведе до масових жертв.
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